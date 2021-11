Leonardo DiCaprio i-a ”furat” iubita lui Jeff Bezos! Reacția miliardarului: ”E pericol!” VIDEO

Celebrul actor Leonardo DiCaprio (46 de ani) e în centrul atenției după un episod neașteptat petrecut pe covorul roșu, în timpul unei gale desfășurate la Los Angeles.

Fără voia sa, DiCaprio a intrat într-un ”triunghi amoros” destul de periculos. Totul a pornit de la o reacție ciudată provocată de DiCaprio iubitei miliardarului Jeff Bezos, în momentul în care cei trei s-au întâlnit la evenimentul respectiv.

După cum se poate vedea în imaginile care s-au viralizat în spațiul virtual, jurnalista Lauren Sanchez (51 de ani), partenera fondatorului Amazon, îl soarbe din priviri pe Di Caprio, chiar în apropierea lui Jeff Bezos.

Din câte se pare, a fost un flirt care nu i-a plăcut foarte mult afaceristului american, acesta postând ulterior pe Twitter un mesaj elocvent. ”Leo, vino să-ți arăt ceva...Pericol, cădere fatală”, a transmis Bezos, mai în glumă, mai în serios.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI