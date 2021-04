Loredana Groza despre vaccinare: "Eu m-am vaccinat. Cred in asta. Este o datorie etica, morala, umana"

"Daca tot n-am primit niciodata nimic de la Guvern, macar din punct de vedere moral as accepta. Pentru ca eu m-am vaccinat, eu cred in asta si cred ca oamenii trebuie sa se gandeasca bine cand spun nu sau cand spun da" a declarat artista la Antena 3."Atunci cand iei o decizie de acest gen, atat de radicala, trebuie sa ai niste argumente care sa fie extrem de fiabile si, pentru mine, unul din cele mai importante argumente este nu doar sa ne protejam pe noi, dar sa-i protejam pe cei care nu o pot face nici macar prin vaccin. Cred ca aici este o datorie etica, morala, umana, pe care noi trebuie sa o luam in considerare.Asa cum ne vaccinau de TBC cand eram in clasele primare, venea asistenta medicala si ne intepa, nu exista ca a venit mama, tata sau bunica. Traim intr-o lume in care totul se intampla cu viteza luminii si aceste studii si rezultate stiintifice sunt mult mai accelerate decat ce se intampla acum 20 sau 30 de ani. Acest vaccin TBC ne-a adus un avantaj fata de restul zonei occidentale. Avem un fel imunitate la baza", a spus Loredana Groza.Presedintele Comitetului National pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare a declarat, intr-o conferinta de presa ca s-a gandit sa implice cantareti de manele in promovarea imunizarii anti-COVID. De asemenea, Cantaretul Dorian Popa s-a imunizat anti-COVID cu serul de la Pfizer. " Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri" VIDEO