Madalina Ghenea, surprinsa pe un iaht de lux cu noul iubit. Cine e barbatul aparut in viata romancei

Legatura n-a durat mult, iar Madalina Ghenea, mama a unei fetite de 3 ani din relatia cu Matei Stratan, a sustinut in mai multe randuri ca este o femeie singura.Lucrurile par sa se fi schimbat acum in viata romancei, dupa aparitia unor fotografii extrem de clare, surprinse in statiunea Portofino, unde se poate vedea apropierea dintre Madalina si un barbat italian mai putin cunoscut, pe numele lui Andrea Castagnola.Cei doi indragostiti au avut o escapada romantica pe un iaht de lux, ocazie perfecta pentru ca romanca sa se bucure de soare si de apa si sa se relaxeze la plaja.