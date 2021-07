Imagine rară cu Mick Jagger şi fiul lui în vârstă de 4 ani, publicată de iubita muzicianului. Solistul mai are 7 copii

„Simt toată dragostea astăzi. Mulţumesc tuturor pentru mesajele minunate”, a scris ea. Hamrick a publicat fotografia în ziua în care a împlinit 34 de ani.Deveraux este cel mai tânăr dintre cei opt copii ai lui Mick Jagger şi este singurul pe care îl are cu actuala parteneră.Copiii muzicianului au vârste cuprinse între 50 de ani şi 4 ani.El are patru fiice şi patru fii. Este tatăl lui Karis, în vârstă de 50 de ani, fiică pe care o are din relaţia cu Marsha Hunt, şi al lui Jude, în vârstă de 49 de ani, fiică din relaţia cu Bianca Jagger.Jagger şi fostul model Jerry Hall sunt părinţii Georgei, în vârstă de 29 de ani, ai lui Lizzie, în vârstă de 37 de ani, şi ai lui James, în vârstă de 35 de ani, şi Gabriel, în vârstă de 23 de ani.Cu Luciana Gimenez Morad are un fiu, Lucas, în vârstă de 22 de ani.Jagger deţine proprietăţi în Londra, New York, Mustique şi pe Valea Loarei, unde locuieşte mare parte din an. El este, de aproximativ 30 de ani, proprietarul castelului La Fourchette din satul Poce-sur-Cisse. Îl împarte acum cu Melanie Hamrick şi cu fiul lor, Deveraux.