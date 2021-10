Mick Jagger a intrat să bea o bere într-un bar din SUA și nimeni nu l-a recunoscut. Patronul s-a ales cu o reclamă fantastică

Mick Jagger, solistul The Rolling Stones, s-a oprit să bea o bere la un bar din Carolina de Nord, unde urma să aibă concert ziua următoare. Contrar așteptărilor, a trecut total neobservat.

”În oraș, în ultima noapte în Charlotte, Carolina de Nord”, este descrierea pe care a adăugat-o la o poză cu el, la barul cu pricina, postată pe Twitter.

Deși în imagine se pot observa oameni pe fundal, cântărețul nu a fost recunoscut, potrivit Thedrinksbusiness.com.

”A fost aici, apoi a plecat. Nu a spus nimeni că a fost cineva faimos aici, deci cred că nu au observat”, a declarat presei Brian Wilson, proprietarul barului.

Wilson a mai spus că localul său este ”eclectic”, deci locul ideal pentru un megastar care nu vrea să fie observat.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII