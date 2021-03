Drama ascunsa a celei mai frumoase prezentatoare de la Pro TV

Gazda a stirilor Pro TV de la ora 17.00, Monica, originara din Targu Mures, este o prezenta discreta in spatiul public, ultima data cand numele ei a aparut pe prima pagina a ziarelor fiind in urma cu multi ani, cand a fost pentru scurt timp iubita lui Adrian Mutu . Fostul fotbalist era atat de indragostit de ea, incat platea si 15.000 de dolari pentru factura telefonica, deoarece avea conversatii interminabile cu ea, el fiind fotbalist in strainatate.Relatia cu Mutu a ramas in urma, iar frumoasa ardeleanca si-a gasit iubirea vietii, in persoana unui avocat. Monica Dascalu si Mihai Bajenaru si-au unit destinele in anul 2010, dupa o relatie de cinci ani. Cei doi au facut nunta in insulele Maldive acolo unde si-au petrecut luna de miere. Mihai Bajenaru a absolvit doua facultati, Dreptul si ASE-ul, este membru al Baroului Bucuresti din 2005 si partener intr-o puternica firma de avocatura.Un singur lucru lipseste din viata celor doi, si anume un copil. Subiectul este delicat, din motive necunoscute, dar faptul ca este o fire discreta a scutit-o pe Monica de vartejul barfelor atat de prezent in sfera showbiz -ului. Cert e ca in 2010, intr-un interviu acordat presei, Monica Dascalu spunea ca "ne dorim cat mai multi copii".In urma cu patru ani, vedeta a fost zguduita serios si de o veste tragica, pierderea tatalui ei, o persoana extrem de draga, la care Monica tinea foarte mult si peste a carui disparitie a trecut destul de greu.