A murit Saginaw Grant. Actorul amerindian este cunoscut pentru rolurile din „The Lone Ranger” şi „Breaking Bad”

Agentul lui Grant, Lani Carmichael, a confirmat decesul pentru AP. Actorul, aflat într-un centru de îngrijire, a murit pe 28 iulie, din cauze naturale.Grant s-a născut în Pawnee (Oklahoma), în 1936. A participat la Războiul Coreean, ca parte a Marinei SUA, iar cariera de actor şi-a început-o târziu, la finalul anilor 1980, după ce a apărut într-o reclamă la Chrysler A jucat în „War Party” (1988), „Harts of the West” (1993-94) şi în „The Young Indiana Jones Chronicles” (1993), alături de Harrison Ford Din filmografia lui fac parte „The Lone Ranger” şi „Breaking Bad”, dar şi „Baywatch”, „My Name is Earl”, „American Horror Story” şi „Veep”.El a călătorit mult la nivel internaţional pentru a vorbi public despre cultura şi viaţa nativilor americani şi a făcut parte din diferite organizaţii culturale din California.