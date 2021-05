Cine sunt noii concurenti de la Asia Express 2021. Cuplurile bomba inscrise in competitie pentru sezonul al patrulea

Irina Fodor, Marius Damian si Oase sunt cei care vor prezenta aventura pe "Drumul Imparatilor". Antena 1 a anuntat si noii concurenti, acestia sunt: Connect-R si Shift, Mihai si Elwira Petre, Lidia Buble si sora ei, Estera, Patrizia Paglieri si fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu si sotia lui Eliza, Alexandra Ungureanu alaturi de mama ei, Cuza si Emy de la Noaptea Tarziu, Adriana Trandafir si fiica ei, Maria Speranta si Lorelei si Zarug, doua nume celebre in zona digital.Acestea sunt cele 9 perechi care vor lua parte la competitie.sunt una dintre perechile concurente. "O viata am asteptat o astfel de oportunitate... sa pot sa-mi spun povestea si intr-un alt context. Sunt extrem de competitiva, dar habar n-am cum am sa fac fata cand adaug stresul si epuizarea. Vin sa castig si sa-mi arat ca pot mai mult. Noi suntem 11 frati. Cat o echipa de fotbal:)... am ales-o insa pe Esty, pentru ca impreuna suntem Double Bubble Trouble", a declarat Lidia Buble Si, sunt nerabdatoare sa inceapa marea aventura. "Cea mai provocatoare experienta personala, de pana acum, singura in care o sa ne testam limitele, puterea de a merge cu adevarat mai departe, dupa ce o sa spunem: gata, pana aici, nu mai pot. Impreuna, pentru prima oara, suntem o echipa in situatii nemaintalnite, in locuri nestiute , in conditii netraite si nebanuite. O sa trecem prin multe bune si rele si o sa incercam sa facem fata cerintelor. Speram ca timpul nepetrecut impreuna pana acum sa se adune intr-un exercitiu de iubire, ambitie, autocunoastere, bucurie si joaca, sperand sa nu regretam niciodata aceasta alegere. Asia Express, noi suntem pregatite, tu?, a declarat Maria Speranta, fiica Adrianei Trandafir.: "Cand am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam ca vom pleca, mai ales ca era vorba de amandoi. 1000 de intrebari au aparut in capul meu. Cum sa ma organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc ca sunt o femeie foarte curioasa. Curioasa sa intalnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atat de curioasa, incat nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne asteapta? Nu stiu! Dar vreau sa vad!", a povestit Elwira Petre.Si. "Asia Express e un proiect tv fabulos si o competitie care m-a tinut cu sufletul la gura de la primul sezon. Mi-am inchipuit de multe ori cum ar fi sa particip, iar acum, cu cateva zile inainte de plecare, inca mi se pare ca visez ca se intampla! Am ales sa fac echipa cu omul catre care alerg intotdeauna prima data sa-i povestesc tot ce traiesc, pe plan artistic sau personal - mama. De data asta, nu va fi nevoie sa-i povestesc, pentru ca va fi alaturi de mine, cu iubire si incredere, in mijlocul aventurii, si sper sa fie cea mai tare experienta a noastra impreuna!", a marturisit Alexandra Ungureanu.pornesc si ei pe "Drumul Imparatilor", in timp ce colegul lor, Cucu, se afla la Survivor Romania. "Plecarea in Asia Express deja mi-a starnit emotii pe care nu credeam ca sunt capabil sa le simt sau ca le am. Abia astept sa traiesc experienta asta pe pielea mea; sunt convins ca imi va fi greu, dar imi voi crea niste amintiri pentru o viata. Am decis sa mergem in Asia ca sa imi testez prietenia cu Emi. Daca ne intelegem si acolo, o sa il cer de prietenul meu cel mai bun!! Sper sa stam cat mai mult in concurs", a declarat Cuza.