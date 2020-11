O actrita din filmul "Titanic" a murit la 91 de ani. Scena de pe vas care a facut-o celebra

Elsa Raven a fost una dintre cele mai longevive actrite de la Hollywood, cariera sa intinzandu-se intre anii 1970 si 2011.Back to the Future, The Amityville Horror si Titanic sunt cele mai cunoscute productii in care a aparut Elsa Raven.Cei care au vizionat filmul Titanic din 1997, regizat de James Cameron, o pot identifica pe Elsa Raven interpretand rolul Idei Strauss, femeia in varsta luata de ape chiar din patul sau, impreuna cu sotul, intr-un moment de intimitate.