Oana Pellea are COVID. "Traversez o formă ușoară. Mă felicit că m-am vaccinat"

Oana Pellea s-a autoizolat încă de săptămâna trecută, după ce o persoană cu care intrase în contact a ieșit pozitivă la SARS-CoV-2. Între timp, a sosit și confirmarea: s-a infectat, însă are o formă ușoară a bolii.

Deși testele rapide nu arătau, săptămâna trecută, că s-ar fi infectat, actrița a dat dovadă de responsabilitate și și-a suspendat un spectacol, pentru a nu risca să-și pună în pericol colegii.

"Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotararea sa ma autoizolez după ce am intrat in contact cu o persoana suspecta a fi pozitivă Covid19. Mi am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat”

Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat! Era o decizie responsabila! Reacția presei, da... mi se pare incredibilă!

E o decizie pentru care ma aplaud din tot sufletul! Mi am făcut teste rapide rezultat NEGATIV.

Astăzi am primit rezultatul PCR - POZITIV.

Mi-aș fi pus în pericol colegii și pe cei cu care as fi intrat în contact.

Traversez o formă ușoară. Nu vreau sa ma gândesc cum mi ar fi fost fără vaccin!", a scris Oana Pellea pe Facebook.

Actrița spune că este vaccinată și îndeamnă pe toată lumea să facă la fel, întrucât este convinsă că numai datorită vaccinului a făcut doar o formă ușoară a bolii.

"Voi rămâne in izolarea impusă de lege.

Aveți grija de voi și de cei de lângă voi!

Sanatate tuturor!

Nu dau sfaturi nimănui, dar mă felicit că m-am vaccinat", a încheiat Oana Pellea relatarea sa.

