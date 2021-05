Cum arata Oana Sarbu la 53 de ani si ce cadou a primit de la baiatul ei infiat FOTO

Interpreta personajului Dana, din "Liceenii" a primit un cadou special de la fiul ei, Alexandru (12 ani) care a impresionat-o. "El a apucat sa-mi dea cadoul. A scos niste banuti din pusculita, am mers la un magazin din cartierul unde locuim si m-a rugat sa-mi aleg ceva ce-mi place.A pus si de o ciocolata neagra, pentru ca stie ca sunt innebunita dupa ciocolata neagra. Mi-a facut si un desen. Am dosare intregi cu desenele lui. Mi-a desenat o inimioara si flori, mi-a facut dedicatii. O sa stie sa isi cucereasca foarte frumos iubita cand o sa fie putin mai mare, pentru ca e foarte romantic", a spus solista la Pro TV.Oana a luat decizia de a-l infia pe Alexandru, in 2011, cand era intr-o relatie cu Robert Turcescu . Aceasta s-a destramat insa in 2014.Inainte de a incepe relatia cu Robert Turcescu, Oana Sarbu a fost casatorita cu un barbat mai in varsta cu 13 ani decat ea. In 1989, cand avea 21 de ani, artista a decis sa-si uneasca destinele cu Virgil Popescu . Casnicia dintre cei doi a durat insa doar 4 ani