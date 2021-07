Oana Zavoranu, atac nemilos la adresa cuplului Smiley - Gina Pistol. Cum au fost desfiintati cei doi: "Mocangeala la tot"

"Ginuta s-a schimbat foarte tare din momentul ala in care si-a dat seama ca este doamna Gina Pac Pac Omul a lui Smiley. Omul a inceput sa forjeze, taticule, tot ce misca pe acest pamant. De la mancarica, de astea pentru copii... Dupa ce s-a nascut copilul, schimbare de 360 de grade. Ginuta este intr-o stare si e suparata fleasca ca e greu cu copilul, e greu sa fii si mama la copil si nevasta la iubit. Nu, iubita la iubit, si mai ales daca iubitul e Smiley Omul si s-a apucat sa faca ce stie ea mai bine, mocangeala la tot, de la A la Z", a spus Oana Zavoranu intr-o interventie pe Youtube.De asemenea, Oana Zavoranu i-a atacat pe proaspetii parinti Smiley si Gina Pistol, legandu-se de faptul ca fetita acestora n-a fost inca prezentata public."Asteapta sa vina o poate revista generoasa, vreo televiziune si in momentul in care va fi destul de generoasa suma, ce credeti? Minune, surpriza, ei o vor arata pe cea mica, pentru ca... la cerere o s-o bage, la cererea voastra pentru ca ne-ati scris foarte multi, ca sunteti curiosi sa vedeti daca seamana cu mine sau cu Omul, Smiley Omul, ne-am hotarat sa o aratam", a completat Oana Zavoranu.