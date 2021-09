Piers Morgan revine în reţeaua media a lui Rupert Murdoch după plecarea controversată ca urmare a insultelor adresa ducesei Meghan Markle

Realizatorul şi prezentatorul de televiziune Piers Morgan, care a părăsit în primăvară postul ITV după comentariile făcute la adresa ducesei de Sussex, se va alătura News Corp şi Fox News Media ale lui Rupert Murdoch.

El va găzdui un nou show care va fi difuzat în SUA, Marea Britanie şi Australia.

„Piers este omul pe care toate canalele în vor, dar sunt prea fricoase să îl angajeze”, a transmis Murdoch într-un comunicat citat de BBC.

Emisiunea va fi difuzată în Regat pe talkTV, post anunţat joi, în SUA, pe Fox Nation, şi în Australia, pe Sky News.

Morgan a spus că este „încântat” să revină la News Corp, unde şi-a început cariera în urmă cu mai mult de 30 de ani.

Prezentatorul a lucrat, în anii 1980 şi 1990, pentru tabloidele The Sun şi News of the World deţinute de Murdoch.

„Rupert Murdoch a fost un constant şi neînfricat promotor al exprimării libere şi vom construi ceva nou şi foarte interesant împreună”, a adăugat Morgan. „Vreau ca show-ul meu global să fie un forum curajos pentru dezbatere şi interviuri care să stabilească agenda şi un loc care să celebreze dreptul fiecăruia de a avea o părere, iar acele păreri să fie examinate şi contestate cu fermitate”.

În plus, Morgan va deveni şi editorialist pentru The Sun şi The New York Post. Nu este clar, deocamdată, dacă va renunţa la postul de editorialist pentru Daily Mail.

În comunicat, Murdoch a spus: „Piers este un prezentator strălucit, un jurnalist talentat şi spune ce gândesc şi simt oamenii. Are mulţi admiratori înfocaţi în întreaga lume şi suntem nerăbdători să extindem publicul lui în Marea Britanie, la Fox Nation, Sky News Australia, The Sun şi The New York Post”.

Angajarea lui a fost anunţată în aceeaşi zi în care compania media News UK a lui Murdoch a anunţat că va lansa postul talkTV la începutul lui 2022. Acesta va emite live online, conţinutul fiind disponibil pe platforme on-demand.

Piers Morgan, atac fara precedent: "Meghan Markle este una dintre celebritatile ipocrite, smiorcaite si privilegiate care exploateaza cinic victimizarea"

Prezentatorul de televiziune Piers Morgan a spus despre sotia printului Harry, actrita americana Meghan Markle, ca este una dintre celebritatile ipocrite, smiorcaite si privilegiate care exploateaza acum cinic victimizarea pentru a reprima libertatea de exprimare si care anuleaza pe oricine indrazneste sa conteste veridicitatea declaratiilor lor inflamatorii.

Intr-un editorial publicat de The Mail on Sunday, Morgan si-a expus opinia despre agitatia creata de interviul acordat de cei doi soti jurnalistei Oprah Winfrey, dar si despre situatia in care s-a aflat ulterior prietena lui Sharon Osbourne.

Morgan a fost nevoit recent sa renunte la rolul de gazda a emisiunii "Good Morning britain" de la ITV, dupa ce a refuzat sa prezinte scuze in urma comentariilor facute cu privire la afirmatiile ducesei de Sussex in interviul acordat lui Oprah Wingrey si difuzat de CBS si ITV la inceputul lunii martie.

Printul Harry si sotia lui au vorbit, in cadrul programului special "The Oprah Winfrey Show", despre familia regala si au dezvaluit ca s-au simtit izolati in interiorul ei, ca au ramas fara sprijin financiar si ca nunta lor a avut cu trei zile inainte de ceremonia transmisa in intreaga lume. Au facut acuzatii de rasism, fara a prezenta dovezi, iar ea a spus ca a avut ganduri sinucigase. Harry a marturisit ca relatia cu tatal lui, printul Charles, s-a deteriorat, dar ca "vindecarea" acesteia reprezinta una dintre prioritatile lui. Cei doi au spus ca al doilea copil pe care il asteapta este o fetita.

Morgan a reiterat ca nu crede mai multe dintre afirmatiile lui Markle. Pune la indoiala ceremonia secreta a nuntii lor, in gradina, cu trei zile inaintea celei transmise in intreaga lume, dar si afirmatia ei potrivita careia i-a fost luat pasaportul.

Piers Morgan a explicat, la randul sau, ca Archie, fiul celor doi, nu a primit titlul de print nu din cauza culorii pe care era posibil sa o aiba pielea lui, ci pentru ca titlul de print sau printesa nu revine automat, decat daca este vorba despre linia directa de succesiune la tron. "Aceasta regula se aplica indiferent de etnia mamei. Astfel, cea mai grava afirmatie, cea care a facut ca America deja incarcata de rasism sa se manieze, a fost o falsitate pesemne conceputa sa provoace daune maxime familiei regale", a scris el.

"Si privitor la palavrele lor din interviu legat de sprijinul pentru regina, monarhul este cel care decide acordarea acestor titluri, asa ca, efectiv, ei au acuzat-o de rasism pe bunica lui Harry si seful statului britanic".

Asa cum a scris si in primul mesaj publicat pe Twitter dupa difuzarea interviului, Morgan a reluat ca a fost vorba despre o "tradare scandaloasa" si l-a criticat pe printul Harry legat de declaratia lui ca tatal sau, printul Charles, i-a retras sprijinul financiar si de securitate.

"Ma asteptam la astfel de chestii necinstite si egoiste din partea unei actrite ariviste de la Hollywood, precum doamna Markle, dar pentru Harry, sa isi distruga familia public in acest fel, cand printul Philip era grav bolnav in spital, este iesit din comun, pentru un om care si-a servit candva curajos regina si tara in razboi", a scris Morgan. "Nu poate fi fericit facand asta, asa-i?".

El a confirmat ca, in urma comentariilor facute imediat dupa interviu, directorul Kevin Lygo i-a cerut sa prezinte scuze sau sa paraseasca "Good Morning Britain" de la ITV. Morgan a decis sa nu se scuze.

Despre repercusiunile suferite de prietena lui Sharon Osbourne dupa ce i-a luat apararea la show-ul "The Talk" de la CBS, unde a avut un schimb de replici aprins cu Sheryl Underwood, co-gazda a emisiunii, el a scris: "Este scandalos, dar ce ni s-a intamplat lui Sharon si mie in ultimele doua saptamani nu are de fapt legatura cu doamna Markle. Ea este doar una dintre celebritatile ipocrite, smiorcaite si privilegiate care exploateaza acum cinic victimizarea pentru a reprima libertatea de exprimare, care isi pretuiesc propria varianta de adevar despre adevarul real si care cauta sa anuleze pe oricine care se indeparteaza de la viziunea lor asupra lumii sau pe oricine indrazneste sa conteste veridicitatea declaratiilor lor inflamatorii".

"Nu, nu este o problema mult mai mare decat o ducesa deliranta si ca este dreptul fiecaruia de a fi liber sa isi exprime opinia onesta, cu fermitate si pasiune, daca asa simtim sa facem", a conchis Morgan.

Sharon Osbourne a parasit emisiunea "The Talk", care va fi reluata de CBS pe 12 aprilie, dupa cum a anuntat vineri reteaua americana de televiziune.

Meghan Markle, sotia printului Harry, a depus o plangere la postul de televiziune ITV privind comentariile facute de Piers Morgan - care a demisionat marti din postura de prezentator al emisiunii "Good Morning Britain" - legat de dezvaluirile ei, scrie Variety.

