Cea mai ascultată artistă a secolului, în Marea Britanie. S-a clasat înaintea lui Beyonce, Rihanna și Lady Gaga

Cântăreaţa americană Pink a fost desemnată cea mai ascultată artistă în Marea Britanie în secolul 21, potrivit unui clasament realizat de compania PPL (Phonographic Performance Limited), informează BBC.

Listarea a fost făcută în baza utilizării muzicii şi a datelor de difuzare de la posturile britanice de radio şi de televiziune.

Potrivit datelor, Pink s-a clasat înaintea unora ca Adele, Beyonce, Rihanna şi Lady Gaga.

Starul în vârstă de 42 de ani, pe numele real Alecia Moore, s-a remarcat odată cu primul album, „Can't Take Me Home”, cu sonorităţi R&B, lansat în primăvara lui 2000. Odată cu al doilea material de studio, ea s-a apropiat mai mult de rock, înainte de a ajunge în zona pop.

Piese ca „Just Give Me A Reason”, „Try”, „What About Us”, „Sober” şi „Walk Me Home” sunt unele dintre cele mai difuzate de posturile de radio.

Locul al doilea în clasament este ocupat de Madonna, urmată de Katy Perry, Rihanna şi Lady Gaga.

Peter Leathem, CEO al PPL, a transmis: „Acest clasament aduce laolaltă o paletă incredibilă de talente care au înregistrat muzica preferată a Marii Britanii, inclusiv unele dintre cele mai bune şi infuente albume din toate timpurile”.

Adele, Beyonce, Kylie Minogue, Little Mix şi Whitney Houston completează topul 10 al celor mai ascultate artiste în Regat.

Top 20 este completat de Taylor Swift, Sugababes, Kelly Clarkson, Dua Lipa, Ellie Goulding, Christina Aguilera, Diana Ross, Jess Glynne, Rita Ora şi Ariana Grande.

