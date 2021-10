Imaginile tulburătoare publicate de Shannen Doherty. Actriță celebră din serialul Beverly Hills, 90210 este bolnavă de cancer

Interpreta personajului Brenda Walsh din serialul TV Beverly Hills, 90210, ​actriţa Shannen Doherty, a publicat pe Instagram fotografii din timpul tratamentului pentru cancerul de sân, boală cu care se luptă de mult timp.

Aceasta le îndeamnă pe femei să aibă grijă de ele și să meargă regulat la controale.

"Aș dori să împărtășesc mai mult din propria călătorie personală, de la primul diagnostic, până la al doilea. E totul frumos? Nu, dar este adevărat, și speranța mea, când împărtășesc asta, este că toți devenim mai educați, mai familiarizați cu felul în care arată cancerul.

Sper că îi încurajez pe oameni să facă mamografii, să facă controale periodice, să reducă frica și să înfrunte orice ar putea fi în fața lor.

În 2015 am fost diagnosticată cu cancer de sân. Am avut o mastectomie și am făcut chimio și radiații. Am avut multe sângerări nazale de la chimioterapie. Nu sunt sigură dacă vreunul dintre voi a experimentat acest lucru.

M-am înveselit îmbrăcând pijamale amuzante pe care mi le-a dat prietena mea Kristy. M-au înveselit de fapt? Da!! Arătam ridicol și, în acel ridicol, puteam să râd de mine. Găsirea umorului m-a ajutat să mă duc prin ceea ce părea imposibil. Sper să găsim cu toții umorul în imposibil."

Postarea actriței i-a tulburat pe cei care o urmăresc și a primit sute de mii de aprecieri, pe Instagram.

Interpreta rolului Brendei din serialul "Beverly Hills" a fost diagnosticată cu cancer pentru prima dată în 2015, iar maladia a revenit la începutul lui 2020, când Shannen a dat tristul anunț că sufera de cancer în stadiul 4.

Ads