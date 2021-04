Premiile Oscar 2021. Pumnii stransi pentru documentarul "colectiv". Cum e cotata la pariuri productia romaneasca

Filmul spune povestea dramatica din clubul Colectiv din Bucuresti, care a zguduit din temelii societatea romaneasca. "Colectiv" se bucura deja de succesul criticilor, primind deja premiul pentru Cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film.Acum, "colectiv" candideaza din nou pentru un astfel de premiu, avand cota 9.00 la pariurile Oscar 2021 pentru a fi desemnat si aici Cel mai bun documentar. Mai multe sanse au, insa, My Octopus Teacher - cota 1.20 si Time - cota 5.00, conform news.ro.La categoria Cel mai bun film international (film strain), "colectiv" are cota 13.00. Marele favorit este Another Round, cota 1.08, urmat de Quo Vadis, Aida?, cota 7.50.