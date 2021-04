Premiile Oscar 2021. Evenimentul anului in lumea filmului. Detaliile ceremoniei LIVETEXT, de la ora 03.00

Initial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia sa aiba loc pe 28 februarie, insa criza sanitara declansata de noul coronavirus a determinat inchiderea cinematografelor si a bulversat calendarul productiilor hollywoodiene, conform agerpres.ro.Academia Americana de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), institutia care decerneaza premiile Oscar, a decis sa acorde, astfel, studiourilor cinematografice o perioada mai mare de timp in care sa isi lanseze filmele eligibile la aceste trofee, oferind lungmetrajelor ale caror premiere au fost amanate posibilitatea de a se regasi in palmaresul editiei din 2021. AMPAS a decis in acest context sa modifice termenul limita de lansare a filmelor eligibile la Oscar, de la 31 decembrie 2020 la 28 februarie 2021.Gala Oscar a mai fost amanata in trecut, asa cum s-a intamplat in 1938, dupa inundatiile din Los Angeles, in 1968, dupa asasinarea lui Martin Luther King, si in 1981, dupa tentativa de asasinare a presedintelui Ronald Reagan. Insa niciodata aceasta ceremonie nu a fost decalata cu mai mult de o saptamana.Ceremonia Oscarurilor reprezinta apoteoza sezonului premiilor cinematografice hollywoodiene, care debuteaza de cele mai multe ori in luna ianuarie, odata cu atribuirea Globurilor de Aur. Pentru editia de anul acesta, Academia Americana de Film planuieste o gala cu o participare limitata la aproximativ 170 de persoane, unde vor asista in persoana doar cei nominalizati, cei care ii insotesc si prezentatorii, decizie ce va reduce substantial numarul participantilor.De asemenea, s-a renuntat la biletele de intrare la care aveau acces prin tragere la sorti membrii Academiei si la alte evenimente foarte importante, precum dejunul cu nominalizatii la premiile Oscar, desfasurat cu o saptamana inainte de gala, sau la petrecerea Governor's Ball, organizata imediat dupa ceremonie.Producatorii au explicat ca ceremonia va fi transmisa in 24 de cadre pe secunda si in format panoramic. Ei au anuntat totodata ca se vor folosi mai degraba tehnici de pelicula decat de televiziune si ca vor fi "trei ore de divertisment", bazate pe "optimism si sinceritate", potrivit detaliilor prezentate de revista Variety, la 20 aprilie 2021, si preluate de EFE. Se vor folosi doua locatii diferite pentru a celebra o gala cu o prezenta fizica cat mai ampla, mutand teatrul de operatiuni de la Dolby Theatre in gara din Los Angeles (Union Station), principala noutate a acestor premii. Gala a pregatit si doua scene la Londra si la Paris pentru cei care nu vor putea veni in Los Angeles.Pentru editia de anul acesta, Academia Americana de Film a incheiat un parteneriat cu Facebook Inc, pentru a oferi telespectatorilor o experienta virtuala interactiva in timp real pe platforme multiple, dandu-le posibilitatea sa urmareasca interviuri in direct, dar si sa "arunce o privire" in spatele scenei, noteaza site-ul oficial https://www.oscars.org.O alta premiera a acestei editii este evenimentul care va substitui celebra defilare pe covorul rosu, intitulat "Oscars: Into the Spotlight", un spectacol de 90 de minute ce va fi transmis de postul ABC incepand cu ora 6.30 pm, inainte de ceremonia propriu-zisa de decernare a premiilor. Gala premiilor Oscar va debuta la ora 8.00 pm (ora 03.00 dimineata in Romania) si va fi transmisa in peste 200 de state, fiind urmata de "Oscars: After Dark", un program special, sustinut dupa ceremonia decernarii premiilor Oscar.Gazduit de actorii Ariana DeBose si Lil Rel Howery, programul "Oscars: Into the Spotlight" va aduce pentru prima data pe scena Oscarurilor toti artistii nominalizati pentru cea mai buna melodie originala (Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sanden si Diane Warren). Dintre cele cinci piese nominalizate, patru vor fi interpretate de pe acoperisul Muzeului Academiei de la Hollywood din Los Angeles, in timp ce o alta piesa nominalizata, " Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", va fi transmisa prin inregistrare din Islanda.Ceremonia de decernare a premiilor va fi urmata, in inchidere, de programul "Oscars: After Dark", gazduit de actorii Colman Domingo si Andrew Rannells, prezentand interviuri realizate de criticul de film Elvis Mitchell, precum si imagini cu cele mai spectaculoase momente ale serii si cu laureatii editiei din acest an, cu statuetele personalizate.Seara premiilor Oscar este regizata pentru a sasea oara de Glenn Weiss, un renumit expert in acest gen de evenimente, alaturi de producatorii Steven Soderbergh (regizorul filmului ''Contagion''), Jesse Collins si Stacey Sher.Alaturi de Harrison Ford si Reese Witherspoon, vor fi prezenti la acordarea Oscarurilor laureati ai editiei din 2020, printre care Brad Pitt , Joaquin Phoenix , Renee Zellweger, Laura Dern, precum si sud-coreeanul Bong Joon-ho, recompensat pentru filmul sau ''Parasite'', cel mai bun lungmetraj. Vedete precum Angela Bassett, Halle Berry si Bryan Cranston se vor afla, de asemenea, pe covorul rosu la aceasta editie, lista finala cuprinzand si alte staruri.