Gala premiilor Oscar 2021 e transmisa "live" in Romania. Unde se poate vedea mega-evenimentul de la Los Angeles

Ceremonia va fi transmisa din Union Station Los Angeles, Dolby Theatre Hollywood & Highland Center, iar, prin satelit, din mai multe orase din lume care urmeaza sa fie anuntate.Pentru categoria de cel mai bun documentar, "colectiv" concureaza cu "Crip Camp", "The Mole Agent", "My Octopus Teacher" si "Time", iar la categoria "cel mai bun lungmetraj international", cu "Another Round" (Danemarca), "Better Days" (Hong Kong), "The Man Who Sold His Skin" (Tunisia) si "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia si Hertegovina; co-productie cu participare romaneasca).Pe 27 aprilie, de la ora 20:30, ceremonia va putea fi urmarita si pe Pro Cinema.In perioada 26-28 aprilie, Pro Cinema va difuza filme premiate cu Oscar precum "Argo", "Great Gatsby", "Interstellar" si "American Sniper".Gala Oscar de anul trecut nu a fost transmisa de nicio entitate media din Romania, iar anterior evenimentul a putut fi urmarit pe TVR 1 si Digi 24.