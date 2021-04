Regizoarea castigatoare la Oscar, cenzurata in tara sa natala. Scandal de proportii pe retelele de socializare

Zhao, nascuta in 1982, in Beijing, a fost premiata de Academia americana de film pentru regia "Nomadland", lungmetraj care a fost desemnat si cel mai bun film duminica seara si pentru care protagonista, Frances McDormand, a primit trofeul pentru interpretare.Numele Zhao si "Nomadland" au aparut rar pe platformele de socializare din China. Pe Weibo, similara Twitter , utilizatorii au ocolit cenzorii folosind traduceri alternative pentru titlul filmului. "Nomadland", care poate fi tradus in chineza ca "teritoriu nesigur", a devenit "cer sigur". In acelasi timp, Chloe Zhao a fost "fiica norilor" sau "acea fata".Discursul livrat de ea la acceptarea premiului pentru regie, cand a facut referire la un text chinez care spune ca oamenii, in mod firesc, sunt buni la nastere, a avut de asemenea ecou in randul utilizatorilor Weibo. "Chloe Zhao este minunata, pe covorul rosu in pantofi sport si recitand un vers din San Zi Jing. Aceasta este intelepciunea unui literat. Unele cuvinte pot fi sterse, dar acestea nu", a scris un utilizator.Associated Press a scris ca in aplicatia Douban, populara intre cinefilii din China, cautarile dupa "Nomadland" si "Zhao Ting" (numele chinez al cineastei) au primit raspunsul "rezultatele cautarii nu pot fi afisate, in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile".Discutiile despre Zhao si filmul ei au fost limitate in China dupa ce comentarii in care ea parea ca si-a criticat tara au fost scoase la iveala in urma victoriei la Globurile de Aur in martie. Initial a fost sarbatorita, presa chineza de stat numind-o atunci chiar "mandria Chinei". In cateva zile insa ea a devenit tinta acuzatiilor ca a patat China prin afirmatiile facute intr-un interviu acordat in 2013 pentru revista Filmmaker, in care a descris tara ca "un loc in care peste tot exista minciuni".Intr-un alt interviu, acordat de ea in luna martie pentru news.com.au, Zhao a spus ca "in cele din urma, SUA reprezinta acum tara mea". Site-ul australian a clarificat ulterior ca a citat-o eronat pe Zhao, spunand ca ea de fapt a spus "SUA nu reprezinta tara mea".Imediat, au aparut apeluri de boicot la adresa "Nomadland" si nu exista semne ca filmul va fi lansat in China in curand.Gala premiilor Oscar de anul acesta nu a fost transmisa in China si, pentru prima data in 50 de ani, nici in Hong Kong.Reuters a scris ca o transmisiune online a galei, gazduita printr-o retea privata de absolventi ai universitatii din Shanghai unde a studiat Zhao, a fost blocata timp de aproximativ doua ore.Hu Xijin, redactor-sef al Global Times, ziar sustinut de statul chinez, a felicitat-o pe Zhao pe Twitter, dar a spus ca spera ca ea sa "devina din ce in ce mai matura" in gestionarea problemelor pe care legaturile tensionate dintre China si SUA i le-ar putea cauza.Nu au existat comunicate din partea oficialitatilor chineze legat de victoria lui Zhao sau de raspunsul online.