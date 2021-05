Printul Harry, noi detalii controversate despre viata sa in familia regala: "Ma gandeam ca nu vreau sa fiu aici. Uite ce i-a facut asta mamei"

Vorbind cu gazdele Monica Padman si Dax Shepard in podcastul "Armchair Expert", printul a discutat despre disconfortul sau de a fi constant in vizorul public, comparandu-se cu celebrul rol al lui Jim Carrey din "The Truman Show"."Este rolul corect? Zambeste si suporta-l. Obisnuieste-te cu asta. Aveam 20 de ani si ma gandeam ca nu vreau acest "job", nu vreau sa fiu aici. Nu vreau sa fac asta", a declarat el in podcast. "Uite ce i-a facut asta mamei. Cum ma voi stabili vreodata si voi avea o sotie si familie, cand stiu ca se va intampla din nou?", s-a intrebat el."Este un amestec intre "The Truman Show" si a fi la zoo", a adaugat el. Declaratiile printului Harry vin dupa ce el si sotia sa Meghan au renuntat la rolul oficial din cadrul familiei regale britanice si dupa acuzatiile publice la adresa familiei pe care le-au facut in interviul acordat jurnalistei Oprah Winfrey, in martie.Cuplul a tinut prima pagina a ziarelor cu declaratiile socante din interviu, inclusiv acuzatia ca membrii familiei regale britanice au discutat despre posibila culoare a pielii primului copil al cuplului, Archie.