Tanara castigatoare de la "Romanii au talent" a dezvaluit ce va face cu banii. Unde se va duce premiul de 120.000 de euro

Pe locul al doilea, in urma voturilor primite, s-a clasat GIM, care a obtinut premiul de 20.000 euro, iar pe locul al treilea, dupa ce a impresionat prin miscari, s-a aflat grupul Art of Robots, care a castigat 10.000 euro.Tot vineri seara a fost desemnat si castigatorul premiului de originalitate, de 10.000 de euro. Dupa o saptamana de vot, telespectatorii au ales sa-i sustina pe cei de la Art of Robots.Intr-un interviu pentru click.ro, Ana Maria Margean si-a exprimat gandurile de dupa marea victorie, dezvaluind si modul in care intentioneaza sa-si cheltuiasca banii."Eu as vrea sa investesc in educatia mea muzicala, sa le cumpar ceva fratiorilor mei si familiei. Pentru mine, cel mai mult imi doresc un catelus mic si pufos, pe care sa-l strang in brate toata ziua. Mi-ar placea un bichon maltez, pentru ca poate fi tinut in casa.Sora mea vrea o pisica, a fost primul lucru care m-a intrebat vineri seara, daca acum o sa-i iau si ei pisica. Noi mai avem acasa un papagal si trei broscute testoase. Si lor vreau sa le cumpar un acvariu mai mare cu filtru, ca sa fie mai in largul lor. Iubesc animalele, mereu mi-am dorit multe, dar in apartament e mai greu.Visul meu este sa fac un hotel pentru animalele de companie si sa am personal grija de ele. Sau ne-am puta muta din apartament, la o casa cu gradina, ca sa putem tine mai multe sufletele. Toti din familie suntem morti dupa animale", a declarat tanara pentru sursa citata.