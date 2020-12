S-au implinit 7 ani de la moartea violenta a actorului Paul Walker. Fotografia ravasitoare cu care l-a omagiat singurul lui copil

Vedeta "The Fast and the Furious", Paul Walker, a murit la 30 noiembrie 2013, cand masina in care se afla, un Porsche Carrera, s-a izbit violent de un copac si a luat foc.Adolescenta Meadow Walker e cea care resimte cel mai mult decesul parintelui sau, lucru care se vede din mesajul induiosator transmis cu aceasta ocazie. "O zi prosteasca, de care sa-ti amintesti cu tristete. Astazi e o celebrare a dragostei si a fericirii pe care le-ai adus lumii", a scris Meadow pe Instagram alaturi de o poza veche, din frageda copilarie, in care apare in bratele tatalui, ambii avand ochii inchisi.Recent, Meadow a publicat o fotografie asemanatoare, dar cu ochii deschisi, in care se poate observa cat de mult seamana cu tatal sau, in special prin culoarea albastra a ochilor. "In momentul in care mi-am dat seama ca suntem gemeni", a remarcat tanara.