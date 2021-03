A murit frumoasa Sabine Schmitz, prezentatoarea Top Gear. Avea doar 51 de ani

Schmitz a anuntat anul trecut ca in 2017 fusese diagnosticata cu cancer.Schmitz, care a indeplinit rolul de prezentatoare a cunoscutei emisiuni de televiziune Top Gear la postul BBC, intre 2016 si 2020, a dezvaluit anul trecut ca sufera inca din 2017 de o forma rara de cancer.Clare Pizey, producatorul executiv al emisiunii, a declarat pentru BBC: "Sabine a fost un membru indragit al familiei Top Gear si a facut parte din echipa de prezentatori din 2016, dupa ce initial a aparut pentru prima data in emisiune in 2004. Toti cei care am avut placerea sa lucram cu ea in echipa suntem socati de aceasta veste"."Sabine a emanat de fiecare data pozitivitate, si-a purtat intotdeauna zambetul ei obraznic, indiferent cat de grele au fost vremurile, si a fost o forta a naturii, un model pentru femeile pilot din lumea automobilismului." a adaugat Clare Pizey.Prezentatorul Top Gear, Chris Harris, a declarat ca Schmitz a fost o "persoana minunata, puternica si amuzanta", in timp ce pe pagina de Twitter Formula 1 s-a scris ca Schmitz a fost "o forta a naturii" care a inspirat "o noua generatie de pasionati de sporturi cu motor".Ea a reusit in 1996 sa se impuna in cursa de anduranta gazduita de circuitul de la Nurburgring, impreuna cu Johannes Scheid si Hans Widmann, la bordul unui bolid BMW M3.In anul urmator Sabine Schmitz a castigat din nou aceasta cursa clasica de 24 de ore, impreuna cu Johannes Scheid, Hans-Jurgen Tiemann si Peter Zakowski.Supranumita "Regina de la Nurburgring", Schmitz a reusit ulterior sa impresioneze sub culorile propriei echipe Frikadelli Racing, pe care a fondat-o impreuna cu sotul sau, Klaus Abbelen.