Scandal monstru în showbiz! Andreea Bălan și-a dat în judecată rivala, care a răbufnit: ”S-a clarificat treaba cu furatul de soț?” FOTO

Cântăreața Andreea Bălan (37 de ani) a intrat într-un război juridic cu prezentatoarea Viviana Sposub (24 de ani), femeia care se iubește în prezent cu George Burcea, actorul aflat în proces de divorț cu artista.

Ultimul scandal izbucnit în showbiz-ul românesc le are ca protagoniste pe cele două dive sexy, iar totul a pornit de la fetițele pe care Andreea Bălan le are în urma relației cu George Burcea.

Astfel, considerând că Viviana Sposub s-ar folosi de anumite fotografii făcute în locuința sa alături de micuțe, Andreea Bălan i-a transmis prezentatoarei că va fi dată în judecată.

Ca urmare, Viviana Sposub a avut o reacție fermă pe rețelele de socializare, referindu-se și la felul în care a debutat legătura sa sentimentală cu actorul.

„De mai bine de 1 an sunt într-o relație cu un bărbat care trece printr-un divorț, având cu fosta parteneră 2 copii. Despărțirea actualului meu iubit de fosta parteneră a avut loc în februarie 2020. Ea și-a refăcut viața la scurt timp, mai exact, în mai 2020.

Eu l-am cunoscut pe iubitul meu în data de 7 august 2020, ulterior începând o relație. Totul clar până aici? S-a clarificat treaba cu spartul de case, furatul de soț? Perfect! Mergem mai departe! Având în vedere faptul că noi doi am început relația în cadrul unui reality-show, eu nu am știut cum va decurge viața de cuplu atunci când ne vom întoarce în societate. Am înțeles la scurt timp după venirea din Fermă că pentru partenerul meu, copiii sunt cea mai mare prioritate”, a scris Viviana Sposub pe Instagram.

„Orgoliul de femeie este mare, iar singura doleanță a fost să nu se posteze poze în 4 cu noua „prezență feminină” din viața fetițelor. Dorință care a fost înțeleasă și respectată, tocmai pentru bunul mers al lucrurilor”, a detaliat apoi Viviana.

Din punct de vedere al Andreei, această dorință a sa ar fi fost încălcată atunci când Viviana a repostat pe Instagram anumite fotografii cu George Burcea și fetițele.

„La puțin timp distanță am fost sunată de către avocata mamei și înștiințată că sunt dată în judecată pentru că mă folosesc de imaginea copiilor. Cred că citind toată istorisirea, puteți înțelege dezamăgirea pe care am simțit-o.

Stăteam cu telefonul la ureche și pregăteam băița fetelor. Ăla a fost momentul în care am decis să nu mai tac! Să spun ce am pe suflet, într-un mod diplomat, desigur. Cine a spus că oamenii buni sunt luați de proști, mare adevăr a grăit!”, a afirmat Viviana Sposub.

Ads