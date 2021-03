VIDEO Marirea si decaderea Beatricei Rancea. De la maestra autoritara a baletului la presupusa lidera de grup infractional organizat

ine este Beatrice Rancea maestra a baletului prsupusa lidera a unui grup infractional

Scandalurile de la Opera Nationala din Iasi

Beatrice Rancea este suspectata ca, incepand din anul 2014, ar fi condus un grup infractional "In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2014, s-a constituit si a actionat, alternativ, in municipiile Iasi, respectiv Bucuresti, un grup infractional organizat condus de catre o persoana, in calitate de mananger al unor institutii culturale din municipiile Iasi si Bucuresti, grup la care au aderat ulterior si alte persoane.Membrii grupului au actionat in scopul de a obtine sume mari de bani provenind din subventii si alocari de la bugetul de stat, in speta de la bugetul Ministerului Culturii".Beatrice a avut o cariera extraordinara in lumea baletului. Intr-un interviu acordat acum cativa ani ziarului Adevarul , actuala directoare de la Opera Nationala din Iasi spune ca a inceput sa danseze de foarte tanara."La 4 ani am inceput sa dansez si la 7-8 ani eram in spectacolele Operei, facand figuratie pentru copii. Din momentul ala, pana la 30 de ani, am fost permanent in Opera", a povestit Beatrice Rancea pentru Adevarul.Intr-un interviu pentru Fanatik.ro Beatrice Rancea isi aminteste si cat de dure si de severe au fost antrenamentele pentru dansi. "Am urmat mai intai scoli particulare de dans, pentru ca la liceul de coregrafie promotiile incep in clasa a IV-a sau a V-a, pana atunci trebuie sa urmezi scoli particulare. Acum, evident, oferta este mult mai mare, atunci erau doar cateva posibilitati de a studia baletul clasic", a spus regizoarea."Eu am avut noroc sa studiez primii ani cu doamna Penescu-Liciu si pe urma am lucrat si cu Ida Matei, ambele erau foste prime balerine ale Operei. Profesoarele erau severe, ne atingeau, aveau tot timpul un betisor", si-a amintit Beatrice Rancea.Din 2011 pana in prezent este manager la Opera Nationala din Iasi. Insa, in perioada 1980-1992 a fost prim-solista la Opera Nationala Bucuresti. Apoi, in perioada 2005-2007 a fost director general al Teatrului National Constanta.O scurta perioada de timp, din 2007 pana in 2008 a fost consilier artistic al Teatrului National de Opera si Balet "Ion Dacian", Bucuresti, apoi, din 2010, regizor al Operei din Iasi.Beatrice Rancea a cochetat si cu televiziunea. A fost jurat la emisiunile "Dansez pentru tine" de la ProTV si la "Imi place dansul" de la Kanal D.In februarie 2020, contabila-sefa a Operei Nationale Romane din Iasi, Simona Alice Gogan, a fost demisa de managerul Beatrice Rancea si retrogradata pe postul de economist simplu. Scandalul a izbucntit dupa ce economista o acuza pe Rancea, intr-un memoriu trimis Ministerului Culturii, de mai multe ilegalitati."Au fost luate zece televizoare, frigidere, masini de spalat, 20 de aspiratoare, laptopuri si alte zeci de produse fara sa existe documentele necesare din punct de vedere legal: referate de necesitate, procese-verbale de receptia marfii, plati catre furnizori fara a fi incheiate contracte cu ei, doar in baza facturilor, fiind sute de produse care nu au trecut prin magazia centrala a Operei", spunea Simona Alice Gogan, conform Adevarul In luna septembrie 2020, Beatrice Rancea s-a inscris in Partidul National Liberal . Informatia a fost confirmata de catre Daniel Dragos Tanasoiu, seful Corpului de Control al Primului Minstru, intr-o postare pe Facebook Anterior, artista cocheta cu PSD -ulTot in septembrie 2020, prim-solistul corpului de balet al Operei Nationale din Iasi, Vlad Marculescu, a fost sanctionat cu desfacerea contractului de munca, dupa ce a fost chemat de doua ori in fata Comisiei de disciplina.Vlad Marculescu se afla in conflict cu Beatrice Rancea, managerul institutiei, pe care o acuza de abuzuri grave.In luna octombrie 2020, ministrul de atunci al Culturii, Bogdan Gheorghiu , a trimis Corpul de Control la aceasta institutie dupa ce mai multi sindicalisti au reclamat abuzuri.La finalul lunii iunie 2013, mai multi angajati de la Opera Romana din Iasi au cerut Ministerului Culturii demiterea lui Beatrice Rancea , managerului institutiei, motivand ca aceasta face distributii in spectacole si angajari preferentiale.Desi de la preluarea conducerii Operei Nationala Romana din Iasi de catre Beatrice Rancea spectacolele organizate acolo au avut succes la public, multe dintre ele desfasurandu-se cu casa inchisa, la inceputul acestui an, mai multe acuzatii de incompetenta au fost lansate la adresa acesteiea de catre o parte din angajatii institutiei. Beatrice Rancea s-a mai aflat in vizorul DNA . Institutia s-ar fi autosesizat in baza unor reclamatii oficiale privind modul in care coregraful a administrat activitatea Operei din Iasi.Numele ei a mai aparut intr-un scandal similar. In 2011, prin doua contracte de prestari servicii, din fondurile Operei Iasi au fost alocati 14.000 de lei pentru montarea si verificarea unor aparate de aer conditionat.