Sharon Stone dezvaluie ca producatorii au insistat sa intretina relatii sexuale cu partenerii sai din filme. Cum a fost filmata celebra scena din Basic Instinct

Stone, care a avut o cariera prolifica timp de patru decenii, a mai scris ca a fost pacalita sa filmeze celebra scena din "Basic Instinct" fara lenjerie intima, si ca nu a stiut ca partile ei intime vor fi expuse pe ecran, pana la o prima vizionare intr-o camera plina de agenti si avocati."Asa mi-am vazut vaginul filmat prima data, la mult timp dupa ce mi s-a spus "Nu vedem nimic - am nevoie sa-ti scoti chilotii, pentru ca albul reflecta lumina, asa ca stim ca ai lenjerie", a scris Stone in cartea de memorii "The Beauty of Living Twice"."Da, au existat multe puncte de vedere cu privire la acest subiect, dar pentru ca eu sunt cea cu vaginul, pot sa spun: Celelalte puncte de vedere sunt prostii", a scris Stone in cateva fragmente publicate de Vanity Fair.Vorbind despre regizorul filmului, Paul Verhoeven, Stone isi aminteste: "M-am dus in cabina de proiectie, l-am palmuit pe Paul peste fata, am plecat si mi-am sunat avocatul, pe Marty Singer. Marty mi-a spus ca nu pot lansa filmul asa cum este... Si, Marty a mai spus, conform Screen Actors Guid, sindicatul meu, ca este ilegal sa filmezi pe sub fusta (...) Aveam multe lucruri la care sa ma gandesc. Daca as fi fost regizorul? Stiam ce film fac. M-am luptat pentru rol, si tot timpul, doar acest regizor a fost alaturi de mine". Actrita a permis scena pentru ca "era corect fata de film si personaj".Ea scrie ca producatorul "mi-a explicat de ce ar trebui sa fac sex cu partenerul asa incat sa avem o chimie mai buna pe ecran". "Sex si nu sexualitate pe ecran era de asteptat in meseria mea", a mai scris actrita.Stone scrie ca, desi este incantata sa vada progresele realizate la Hollywood, ea vrea sa vada procese corespunzatoare pentru crimele sexuale.Sharon Stone, nascuta pe 10 martie 1958, este un fost model profesionist, care a renuntat la moda pentru a deveni actrita si producatoare de film. S-a facut remarcata dupa ce a jucat alaturi de Arnold Schwarzenegger in thrillerul SF "Total Recall" din 1990 si a devenit o vedeta de talie mondiala gratie rolului din thrillerul erotic "Basic Instinct" din 1992, regizat de Paul Verhoeven, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.A fost nominalizata la Oscar si a castigat Globul de Aur la categoria "cea mai buna actrita in rol principal" datorita evolutiei sale din drama "Casino" (1995), regizata de Martin Scorsese.A primit alte doua nominalizari la Globul de Aur pentru rolurile din drama "Puternicii/ The Mighty" (1998) si comedia "Muza/ The Muse" (1999). In 2004, a castigat premiul Primetime Emmy pentru evolutia sa din serialul "Cabinet de avocatura/ The Practice". A jucat si in alte filme de succes, precum "Mascul necrutator/ Alpha Dog" (2006), "Bobby" (2006) si, recent, in filmul biografic "Lovelace" (2013), dedicat actritei de filme porno Linda Lovelace.