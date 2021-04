La 63 de ani, Sharon Stone - sexy pe coperta uneia dintre cele mai exclusiviste reviste din lume FOTO

Publicatia, care are un tiraj de peste 100.000 de exemplare, vizeaza femeile cu venituri superioare, educate, cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ani si are numeroase editii internationale.Pentru editia din luna martie, editata in SUA, a fost aleasa Sharon Stone, actrita care implineste anul acesta 63 de ani.CITESTE SI