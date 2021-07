Vara "fierbinte" pentru Sharon Stone. Celebra actrita are un iubit cu 38 de ani mai tanar. Unde au fost surprinsi

Rapperul de 25 de ani RMR (pronuntat "rumor") este cel care a intrat in viata actritei care se identifica prin rolul din filmul "Basic Instinct" din 1992. Interesant e faptul ca RMR nici macar nu era nascut in acel an.Conform presei de peste Ocean, cei doi indragostiti petrec extrem de mult timp impreuna, la Los Angeles, iar zilele trecute au fost surprinsi intr-un local de lux din zona Hollywood-ului."Sharon Stone are o vara fierbinte", au concluzionat jurnalistii de la Page Six.Sharon Stone a fost casatorita de doua ori, cu Michael Greenburg (1984-1990) si cu Phil Bronstein (1998-2004).