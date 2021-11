Rapperul Snoop Dogg nu a mai confundat Bogota cu Bogata. Noul său album, promovat pe ulițele micului sat din Transilvania VIDEO

Imagini din comuna Bogata, judeţul Mureş, au fost postate pe contul de Instagram al rapperului Snoop Dogg, după ce în 2016 şi-a dat check-in în satul Transilvănean, el fiind de fapt în Bogota - Columbia.

Se poate vedea în postare un camion led care promovează nou-lansatul album al lui Snoop Dogg, „Algorithm”. Camionul ajuns în sat se opreşte în şosea pentru a lăsa să treacă un cârd de raţe.

Campania de promovare pentru noul album al lui Snoop Dogg este realizată prin compania fondată de doi români, Matei Psatta şi Bogdan Savonea, relatează Pagina de Media

Astfel, Snoop Dogg îşi poate lansa albumul în Bogata de Mureş, dar şi în marile oraşe americane sunt New York, Los Angeles, Las Vegas, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Arkansas, Philadelphia, Miami.

Matei Psatta, unul dintre partenerii TPS Engage, pentru Paginademedia.ro:

„Decizia de a-l "aduce" pe Snoop Dogg in Romania a fost destul de simpla - cand lucram la planul de promovare pentru Algorithm, noul lui album, un coleg a intrebat in gluma daca nu avem ecrane si in Bogata.

De acolo a pornit ideea, am gasit rapid o solutie cu cei de la Mediavan, apoi am prezentat-o echipei lui Snoop, care a spus da pe loc. Cred ca a fost cel mai simplu si eficient pitch pe care l-am avut vreodata. Ne ajuta si faptul ca echipa lui e extraodinar de proactiva si lucreaza foarte rapid.”

