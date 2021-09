Gravidă în luna a noua, soția lui Cabral a sărit gardul: "Păi ce era să fac, să mă pun pe plâns?!"

Cabral a aflat de la un vecin, după cum a povestit într-o postare pe Facebook "- Bă! Sotia ta e gravidă tare, nu? Că sare gardul, de-aia întreb.Mă blochez. Mă uit iar la ecran. Era un vecin...- Ce face?!?!- Gardul vostru. Sare gardul vostru. Sare în stradă. Pare puțin supărată...Închide. Sun la Andreea Ibacka. Nu răspunde. Sun iar. Nimic.Mă sună un număr.- Alo?- Mic, sunt eu. S-a blocat ușa și am rămas blocată cu Namiko în curte. Fără chei. Nu putem nici să ieșim din curte, nici să intrăm în casă. Vii cu cheile?- Ai sărit gardul?!??- Păi ce era să fac, să mă pun pe plâns?! I-am explicat piticei că dau o fugă până la vecini, am sărit gardul, te-am sunat, acum sar gardul înapoi la copil. Paaaa!Și închide.Luna a noua.N-am ce să adaug la treaba asta. Aș concluziona cumva... dar nu-mi vine cum. Care. Ce.", a scris Cabral pe Facebook Postarea a adunat zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii, multe dintre ele, pline de umor:"Asta femeie adevărată, băi frate! Nu e nevoie de 100m garduri ca să treacă la fapte când situația o impune. Bravo, Andreea! Acuma na, nu pot să nu mă întreb ce va face dacă rămâne fără apă fix când și-a pus șamponul în păr...""Și? Mai e foarte gravidă sau a născut?""Voiai o soție cu toată tabla pe casă, la cât ești tu de diliu??? Nebunu' la nebun trage.""Cam pârâcios vecinul, cred că sărise la celălalt.""Cred că ar trebui să fii moderatorul emisiunii "Soțiile fac lucruri trăznite.""Nu mă miră faptul că Andreea, însărcinată 9 luni sare gardul, eu eram pe bicicletă cu bocceluța pentru spital, "apa rupta " eram în Italia, locuiam într-un sat la vreo 5 km de spital, așa că am plecat singură să mă internez, la camera de gardă a maternității m-au întrebat cu ce autovehicul am ajuns la ei. Cu bicicleta! Au amuțit ginecologii în camera de gardă. Așadar Cabral, nu mă miră gestul Andreei!!!""Soția mea în luna a noua a coborât un dulap suspendat din bucătărie să îl curețe. I-a desfăcut și ușile din balamale cu penseta. Se întâmplă ceva in luna a 9 a.""Numa mic nu ești tu 😂 semeni cu un mic...dar de ăla de pus pe grătar."