Celebrul regizor Steven Spielberg si-a scos la vanzare iahtul de lux. Care e pretul si ce facilitati are ambarcatiunea FOTO

Starului de la Hollywood i-a fost livrata ambarcatiunea cu lungime de 85 de metri si peste 14 metri latime, executata pe comanda, in 2010.Dupa un deceniu si dupa ce au aparut in 2015 informatii ca el a comandat un iaht si mai mare, Seven Seas este scos la vanzare pentru 131 milioane de euro (circa 160 milioane de dolari).Seven Seas a fost construit, dupa indicatiile precise ale proprietarului, de santierul olandez Oceano, iar designul interior si decorul au fost semnate de Nuvolari & Lenard si Molly Isaksen. Ambarcatiunea cu patru punti are dimensiunile unei case din Beverly Hills si poate gazdui 15 - 20 de oameni in sapte cabine.Iahtul atinge o viteza maxima de 19,5 noduri si are un echipaj format din 28 de persoane.Intre facilitatile oferite se numara o piscina, doua centre spa, un lift, 17 televizoare, plus o camera de proiectii, un sistem de securitate bazat pe camere video si un sistem inteligent care controleaza sistemele audio-video, iluminatul, temperatura interioara si ferestrele.Seven Seas, observat anul trecut in Gibraltar, este inregistrat in insulele Cayman si dispune de asemenea de trei barci.Spielberg si-a botezat iahtul in semn de omagiu adus celor sapte copii ai lui si sotiei sale, fosta actrita Kate Capshaw.