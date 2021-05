Cine e supermodelul care a devenit mama la 50 de ani, pentru prima oara: "Nu exista dragoste mai mare"

"O mica binecuvantare frumoasa m-a ales sa devin mama", a scris Campbell. "Sunt atat de onorata sa am acest suflet bland in viata mea, nu exista cuvinte sa descrie legatura de-a lungul vietii pe care o impartasesc acum ingerului meu. Nu exista dragoste mai mare", a completat ea.Intre cei care au scris mesaje, Zoe Saldana a spus: "Dumnezeule, felicitari doamna! Ce binecuvantare!". In mai 2017, Campbell declara pentru revista Evening Standard ca se gandeste sa devina mama, dar nu se grabeste. "Ma gandesc tot timpul sa am copii. Dar acum, asa cum este acum stiinta, pot sa fac asta cand vreau", a precizat Naomi.