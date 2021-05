Ce s-a intamplat cu actorii din "Toate panzele sus!" si cati dintre ei mai traiesc

Moartea lui Ion Dichiseanu ne-a reamintit de marii actori romani pe care i-am vazut in acest film produs intre 1975 - 1977, care prezinta aventurile a doi prieteni, doi ingineri, colegi de studii, romanul Anton Lupan si francezul Pierre Vaillant.Din pacate multi dintre ei, nu mai sunt printre noi.(1931-2017) - Anton Lupan(1931-2008) - Gherasim, carmaci incercat din Pireu(1936-2016) - Ieremia, fost puscas in Razboiul de Independenta al Romaniei(1927-2010) - Ismail, bucatar-marinar, originar din Istanbul(1940-2020) - Haralamb, varul lui Ieremia(1933-2021) - Pierre Vaillant(63 ani) - Mihu, adolescent orfan(72 ani) - Adnana, tanara femeie dintr-o familie mixta de navigatori din jurul Marii MediteraneIn roluri secundare au mai aparut alti mai actori romani, precum Colea Rautu, Ernest Maftei, Tamara Buciuceanu Botez, Aurel Giurumia ori Jean Lorin Florescu, din pacate si ei plecati intre stele.Practic, doar- director al Teatrului " Stela Popescu " si- actrita de film (a jucat in La Gomerra - regizat de Corneliu Porumboiu ) dar si la Teatrul Mic, mai sunt in viata.In film, Anton Lupan pleaca in cautarea goeletei L'Esperance, corabia sa si a prietenului sau, fara sa stie ca a fost atacata de pirati in Marea Neagra, in largul portului Sulina, unde o si gaseste esuata in apropierea farului.Anton Lupan il cauta mai ales pe Pierre, prietenul sau breton, pentru a pleca impreuna spre un teritoriu necunoscut al Tarii de Foc, unde cei care au incercat sa patrunda fie au murit ori s-au intors, dupa incercari cumplite, fara sa reuseasca sa-l cerceteze. Corabia este gasita (mai mult sau mai putin) din intamplare si apoi reconditionata de Lupan si oamenii pe care ii aduna in jurul sau, dar despre prietenul sau nu se mai stie nimic. Lupan e nevoit sa plece fara Vaillant in calatoria peste Oceanul Atlantic, cu destinatia Tara de Foc, cu aceiasi oameni, care constituie nucleul echipajului sau.Micul echipaj, format din sase barbati (Lupan, Ieremia, Haralamb, Gherasim, Busuioc si Ismail), un adolescent (Mihu), o femeie (Adnana) si un caine (in carte Negrila, dar in film catelul Labus) are parte de numeroase peripetii, infruntand piratii mauri, furtuni si uragane, iar mai apoi cautand sa-l scoata din incurcatura pe bucatarul Ismail, care intra in bucluc facand pariuri nechibzuite pe lupte de cocosi, in porturile Americii Latine.Oamenii si Adnana (provenita dintr-o familie de navigatori) sunt curajosi, dintr-o bucata, astfel reusesc impreuna sa treaca peste toate incercarile si il urmeaza increzatori pe capitan in cautarea prietenului disparut.Scenariul filmului serial, care a avut 12 episoade, a fost scris de Alexandru Struteanu si Mircea Muresan . Filmul a fost realizat in studiourile Centrului de Productie Cinematografica BucurestiFilmul a fost regizat de Mircea Muresan, ajutat de regizorii secunzi Mariana Petculescu si Nicolae Corjos.Premiera primului episod al serialului a avut loc la TVR, duminica, 13 martie 1977, la ora 10:00. Dupa aproape un deceniu, in 1986, a fost adaptat pentru marele ecran un fragment constituit din primele trei episoade ale serialului de televiziune.