Tom Hanks se alătură distribuţiei următorului film al lui Wes Anderson

Hanks va interpreta un rol mic şi aceasta va fi prima lui colaborare cu reputatul cineast american.Actorul, dublu premiat cu Oscar , a căutat de-a lungul carierei de patru decenii să lucreze pentru autori de top, iar între aceştia s-au numărat Steven Spielberg, Jonathan Demme, Paul Greengrass, Robert Zemeckis şi fraţii Joel şi Ethan Coen.Detalii despre rolul lui în filmul lui Anderson, precum şi despre acţiunea lungmetrajului nu au fost încă dezvăluite.Anderson şi-a prezentat cel mai recent film - „The French Dispatch” -, luna aceasta, la Festivalul de la Cannes . Scrisoarea lui de dragoste pentru jurnalism a primit critici favorabile şi s-a bucurat şi de aprecierea publicului. Lungmetrajul va fi lansat pe 22 octombrie.Din distribuţie fac parte Frances McDormand, Timothee Chalamet, Elisabeth Moss, Willem Dafoe şi Jeffrey Wright, alături de Brody, Murray şi Swinton.Hanks a jucat recent în drama „Greyhound” pentru Apple TV Plus şi a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea din „A Beautiful Day in the Neighborhood” (2019). El urmează să fie văzut în rolul Geppetto în versiunea live-action „Pinocchio” a Disney Plus şi în rolul colonelului Parker în filmul lui Baz Luhrmann despre Elvis Presley