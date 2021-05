Toni Grecu, traumatizat de experienta Covid: "Sentimentul a fost ca intru intr-o ghena". Actorul a fost internat VIDEO

"Sentimentul pe care l-am avut cand am intrat in sectia de Covid a fost ca intru intr-o ghena. E un loc de care oamenii trebuie sa se fereasca, un loc infectat, mizer. Ai sentimentul ca omenirea a inventat o ghena in care arunca niste semeni ca sa treaca printr-o experienta extrem de grea. Bolnavul de Covid e atat de singur acolo, cum nu mai e niciun alt bolnav. Ai un soc", a declarat Toni Grecu."Am stat cu masca trei saptamani, am luat 8-10 litri de oxigen la inceput, dupa care a scazut treptat pana la un litru", a mai spus acesta."Cand am ajuns la spital, dupa trei zile de stat acasa, eram cu plamanii jumatate praf. N-am fost in forma de a ajunge la ATI, sa fim seriosi, erau oameni cu mine in salon care luau 22 de litri de oxigen, aveau plamanii praf", a completat Toni Grecu, care este in prezent vindecat.