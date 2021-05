A murit unul dintre cei mai vechi si mai apreciati oameni din TVR

Ea a lucrat cu "titanii" TVR Tudor Vornicu sau Valeriu Lazarov si a montat emisiuni celebre ale televiziunii publice precum "Asta seara ne distram in familie, ""Surprize, surprize" sau "Duelul vedetelor".Mihai Melinescu, fiul fostului prezentator Nicolae Melinescu, si el angajat al TVR, a scris pe Facebook "S-a dus Marie-Jeanne Gherghinescu. Un om tare drag. Unul dintre ACEI profesionisti din TVR.Nu prea sunt poze cu ea, s-a ferit de ele. A fost unul dintre marile nume pe care publicul nu are cum sa le stie, unul dintre oamenii cheie din spatele camerelor. Unul dintre oamenii "din regie". Regizor de montaj al celebrelor "Surprize" cu Andreea Marin , a stat "la butoane" pentru sute si sute de emisiuni, transmisii, revelioane. Un om misto. Un om cu un ras teribil, teribil de molipsitor si cu un umor cat casa. Temperamentala, incapatanata, zgomotoasa - si foarte, foarte misto.Unul dintre acei oameni pentru care profesia insemna firesc pasiune si viceversa. Un om care a muncit o viata in Televiziune, pe care a considerat-o casa si familie - si nu doar pe vorbe. Pentru mine, copil, era unul dintre "oamenii mari" la care ma uitam absolut fascinat - iar mai tarziu era o bucurie si o caldura sa povestim. Sa te odihnesti in pace, Marie-Jeanne, in marea Regie din Cer".