Cantaretul Victor Socaciu este in stare grava la spital, diagnosticat cu COVID-19, dupa ce a participat la un festival organizat de el

Victor Socaciu a fost diagnosticat in urma cu doua zile si transportat la spital intrucat starea sa de sanatate este una fragila, iar plamanii ii sunt puternic afectati, conform Click.ro Cantaretul are un istoric medical complex, de-a lungul timpului ajungand de mai multe ori pe mana medicilor pentru diferite interventii. Socaciu are si diabet, iar in urma cu cativa ani a avut nevoie de un transplant renal Cu doar cateva zile inainte de a fi testat pozitiv, artistul organizase la Breaza festivalul "Om Bun", care are loc in fiecare an, din 1991. Organizatorii, printre care si Victor Socaciu, au tinut cont de regulile impuse de autoritati, iar evenimentul s-a desfasurat in mare parte in mediul online. Cu toate acestea, in sala s-au aflat aproximativ 20 de persoane."In sala in care vom performa, live, vom avea o mana de spectatori, pur si simplu pentru atmosfera, crearea unei atmosfere, sa nu cantam la un perete, ci sa cantam la 20 - 30 de oameni si atunci acel schimb energetic pe care il presupune dialogul artistic sa fie posibil", transmitea Victor Socaciu, cu putin timp inaintea desfasurarii evenimentului.