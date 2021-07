”Am stat o zi și jumătate în comă”. Cântăreața Vlăduța Lupău, victima unui accident rutier. Destinul tragic al șoferului bolnav

"Eu stăteam la vreo 2 kilometri de școală și mereu mergeam pe jos cu fratele meu și cu un vecin. Un șofer a adormit la volan și a intrat în noi. Părinții mei au plecat mai devreme la serviciu și i-a sunat lumea, le-au spus că noi am avut un accident și că eu eram rău. Se întâmpla de Sfântul Nicolae", a declarat vedeta."Fratele meu s-a ridicat și m-a văzut că nu mai mișcam. Tati mi-a zis că nu știe cum a ajuns la spital. M-am lovit la cap și la bazin, am stat o zi și jumătate în comă. Nu mai știam nimic, iar când m-am trezit aveam senzația că aveam 14 ani. Acum vorbesc lejer de asta, dar părinții mei au trecut prin lucruri groaznice", a completat Vlăduța Lupău.Cântăreața s-a referit și la șoferul neatent, precizând că acesta era bolnav de diabet și că nu-și făcuse injecțiile cu insulină.”Era un fel de curier, venea dinspre Oradea și mergea spre Cluj. A adormit pentru că a condus foarte mult timp și era și bolnav de diabet și nu-și făcuse insulina. L-am dat în judecată, procesul începuse, iar după un an ne-a sunat avocatul și ne-a zis că procesul se oprește pentru că respectivul șofer a murit tot într-un accident de mașină, tot adormit la volan”, a afirmat Vlăduța Lupău.