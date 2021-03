VIDEO Vlogger celebru, anchetat pentru conducere sub influenta drogurilor. Ce spune vedeta despre acest incident

Reactia Vloggerului dupa acest incident

Potrivit unor surse citate de NewsBV , barbatul depistat drogat este celebrul vlogger Matei Dima, mult mai cunoscut sub numele BRomania."In fapt, astazi, 21 martie 2021, in jurul orei 15.30, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 33 ani, din judetul Constanta, care conducea un autoturism pe DN1E, pe raza Statiunii Rasnov din judetul Brasov.La testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a substantei psihoactive in organism.In cauza, cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti, in care se va propune solutie legala la finalizarea anchetei", se arata in comunicatul politiei.Dupa acest incident, Matei Dima a reactionat printr-un mesaj video"Va multumesc pentru mesajele de sustinere din ultimele ore, nu m-am urcat beat, drogat la volan. Am facut o boacana, ce-i drept si din cauza aia mi-a luat carnetul.Dar le multumesc politistilor pentru ca au fost draguti cu mine si eram intr-o situatie noua si ei chiar m-au ajutat", a spus Matei Dima.Vloggerul cunoscut ca BRomania, adica Matei Dima, este fiul lui Marin Dima, fost sef al DRDP Constanta, scrie politistul Bogdan Banica pe blogul sau "Nu pot sa declar nimic momentan, ca se preia si se schimba, deja am si niste chestii care nu sunt adevarate, dar am zis macar sa o spun personal.Nu am nimic momentan sa zic. Nu declar nimic. Las organele de politie sa-si faca treaba. Pana nu se stabileste clar ce s-a intamplat, nu stiu.Acum stiti cum sunt oamenii, fiecare o sa interpreteze in felul lui. Nu vreau sa zic nimic, nici nu va cunosc", a spus Matei Dima la Observatornews.ro