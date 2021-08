”Iubi, te rog, răspunde!” Câștigătorul de la ”Survivor România” a dat cărțile pe față. Cum a fost înșelat Zanni de către fosta gimnastă Ana Porgras

Invitat în cadrul emisiunii ”În oglindă”, tot la Kanal D, cântărețul a făcut lumină în această discuție.”A venit și spunea că mă iubește, că i-a fost dor de mine și ea dispărea cu jumătățile de oră. O simțeam că nu e ok deloc”, a precizat Zanni despre momentul în care, la finalul show-ului, au fost invitați și o parte a concurenților care fuseseră eliminați anterior.”În cameră mi-a dat telefonul și m-a băgat ea pe Instagram, să se asigure că intru pe Instagram. Eu am vrut să mă asigur de ceea ce simțeam. Pe WhatsApp primul mesaj: ”Iubi, te rog, răspunde”. Îi scria romane, ăla se supăra. Ăla trăia o gelozie, o înjura ăla și ea îi zicea ”Hai, mă iubi, că mai stau și eu puțin cu el de show, să mai apar și eu pe la televizor. Nu știi că lucrurile se fac de show?” Și când am citit asta, nu îmi venea să cred că e adevărat”, a povestit Zanni.”Mi-a luat telefonul, a înghițit în sec și se făcea că plouă. Și m-am dus în baie să mă spăl pe față și când am ieșit, în două secunde, ea a ieșit deja din cameră și nu am mai vorbit”, a completat Zanni despre finalul relației cu Ana Porgras.