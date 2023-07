Bella Ramsey este vedeta serialului HBO de mare succes, The Last of Us, alături de Pedro Pascal (Joel). Bella Ramsey o întruchipează pe Ellie, o adolescentă care ar putea deține cheia închieierii pandemiei ce a pus stăpânire pe lume și a condus la divizarea planetei. În viața reală, Bella Ramsey este o actriță britanică de...