A murit liderul trupei Cargo, Adi Barar. Era in stare grava la terapie intensiva, infectat cu coronavirus

"Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca, Adi Barar! 15.01.1960 - 08.03.2021", este anuntul facut de Cargo, pe Facebook.Mesajul este insotit si de versurile: "Si de-o fi si eu sa mor/ Nu vreau sa va intristati!/ Sa cantati si sa jucati, pana in zori... / Si daca din cand in cand/ O sa ma primiti in gand/ VOI FI APROAPE DE VOI!".Adi Barar s-a nascut pe 15 ianuarie 1960, la Timisoara. A inceput sa cante la chitara cand nici nu implinise 9 ani.In 1985 a fondat trupa rock Cargo, una dintre cele mai longevive si mai de succes formatii de gen din Romania.