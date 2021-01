Victor Rebengiuc, dupa moartea lui Bogdan Stanoevici: "A cautat-o. Ascultati sfaturile specialistilor, nu a fostilor securisti"

"Multa lume a trecut prin asta, asta e exprimarea buna, nu a ramas acolo. E o boala pe care o cauti. Daca nu o cauti, nu o gasesti. Ea te gaseste chiar daca te protejezi. Eu am stat linistit acasa, nu m-am bagat in multimi si virusul tot a dat de mine, desi m-am ascuns cat am putut.Am avut doua saptamani de carantinare la domiciliu si asta a fost. Cu medicatia care mi s-a dat am trecut peste", a declarat Rebengiuc, citat de Romania TV. "El (Bogdan Stanoeivici- n.red.) a cautat chestia asta, cred ca este o stire falsa ca a murit din cauza nosocomialelor. Ca ar trebui sa moara toti cei care se infecteaza cu asa ceva in spitale. Asta e situatia.Traim o pandemie, este peste tot, in toata lumea, planeta e bolnava in momentul de fata, si toti trebuie sa luptam pentru a scapa de aceasta nenorocire. De ce sa nu ascultam niste oameni care au posibilitatea sa ne dea niste sfaturi bune, pentru ca sunt specialisti in domeniu?In schimb, ascultam fel de fel de fosti securisti care vin si spun ca nu e bine sa fie stare de alerta. Cum vine treaba asta?", conchide Rebengiuc.Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru si fost manager al Circului Metropolitan, a murit marti la varsta de 62 de ani.El se afla internat la Institutul Inimii, unde a fost mutat de la spitalul "Sfantul Pantelimon", dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.