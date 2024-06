Adela Popescu, victima a unei fraude prin telefon - Ti se poate intampla si tie!

Cantareata si actrita Adela Popescu asteapta cu nerabdare factura de telefon, dupa ce a facut imprudenta de a suna la un numar din afara tarii, necunoscut, de unde in prealabil primise un mesaj intrigant.

"Zilele trecute am primit un mesaj de pe un numar strain: +375 (29) 473-11-15, in care scria 'Am ceva important sa iti spun, suna-ma'", scrie pe blog Adela Popescu.

Daca in mod normal nu raspunde la astfel de mesaje, explica vedeta, pentru ca, intamplator, are multi prieteni in strainatate, a facut o exceptie, sunand la numarul de pe care primise mesajul.

"Mi-a raspuns o doamna care vorbea in araba. Desi nu intelegeam ce spune, imi parea destul de panicata", explica Adela Popescu.

Ajunsa acasa, i-a povestit si iubitului ei, Radu Valcan, intamplarea. Au apelat din nou numarul si au observat faptul ca "secundele se scurgeau inca din momentul in care telefonul suna".

Le-a mai atras atentia un aspect. Chiar daca niciunul dintre ei nu intelegea o iota, au observat ca textul se repeta.

"Am cautat informatii si am aflat ca acesta este un numar fraudulos care, odata apelat, se activeaza o casuta vocala ce va taxa minim 30$ apelul. Ca o fi asa sau nu, ca suma e asta, sau alta, m-am gandit ca ar trebui sa stiti", scrie vedeta pe blog, catre fani, avertizandu-i sa nu cada in aceeasi capcana.

Totusi, celor care se simt cu inima grea de pacate ori sunt doar nervosi, Adela Popescu le sugereaza sa apeleze numarul cu incredere: "Daca sunteti suparati si vreti sa va spovediti, sunati cu incredere, secretul vostru va fi in siguranta.: ) Dar in functie de pacate, puneti la vanzare fie bicicleta, fie masina pentru a plati factura la sfarsit de luna.:)".

In final, vedeta dezvaluie ca abia asteapta sa vada cat va trebui sa plteasca pentru fapta sa.

