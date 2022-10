Andreea Balan, dans la bara: Am cu ce (Galerie foto)

Andreea Balan s-a distrat foarte bine zilele trecute intr-un club din Bucuresti, unde a aratat fanilor cat de bine danseaza la bara.

"Da, Am cu ce. Am dansat..", a scris pe Facebook Andreea Balan la descrierea fotografiilor in care apare dansand la bara.

Cum arata noul iubit al Andreei Balan (Foto)

Peste 17.000 de persoane au apreciat postarea artistei si i-au transmis Andreei ca arata foarte bine.

"Andreea, nu stiu de ce imi lasi impresia ca abia acum simti ca traiesti si pentru tine. Felicitari! Te pup", a notat cineva.

Andreea Balan s-a intors de curand din America, unde a petrecut cateva zile alaturi de verisoara sa si noul sau iubit, un fost puscas marin in varsta de 31 de ani.

"Viata m-a rasplatit si mi s-a schimbat complet. Parintii mei sunt fericiti daca eu sunt fericita indiferent de ce decizii iau in viata. Ei trebuie sa ma vada zambind si daca ma vad zambind, atunci si ei sunt fericiti", a declarat artista pentru Antena 1.

A.G.

