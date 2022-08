Andreea Balan, in lacrimi la TV: Keo ma insela de un an de zile - detalii incredibile

Andreea Balan a dat lucrurile pe fata si a dezvaluit, miercuri, ca fostul sau iubit, Keo, o insela de un an de zile chiar cu Misty, fata despre care presa a scris ca ar fi noua iubita a lui Keo.

Andreea Balan a declarat pentru Antena 1 ca la inceput nu a crezut, pentru ca fostul iubit a incercat sa o convinga ca totul este pus la cale de presa, dar ca a intrat la idei cand a vazut ca intr-una dintre poze tanara respectiva purta hanoracul lui Keo.

"Acum o luna nu stiam. De foarte multe luni imi doream un copil, sa ma casatoresc imi doream de ani de zile. Ca veneam si spuneam ca nu imi doresc erau cuvintele cuplului, ale lui.

Intotdeauna mi-am dorit o familie ca de mica sunt pe drumuri. Desi aparent pare ca imi doresc doar cariera, nu e asa. Mi-am dorit sa am o familie.

In schimb, de sase luni am devenit dornica de un copil si ii spuneam. 'Hai sa facem'. La un moment dat nu am mai rezistat si am zis sa imi joc ultima carte: anunt public ca ne-am despartit, ne separam si daca ma iubeste, vine la mine. La ora aia nu stiam ca exista o alta persoana", a spus artista.

Aceasta a explicat ca atunci cand a vazut pentru prima data fotografiile publicate de Spynews (in care o tanara aparea iesind din casa lor) nu a crezut nimic, dar ca apoi a inceput sa cerceteze singura.

"Dupa patru zile, Spynews a publicat poze cu o fata care iese din casa. Am crezut ca e o facatura. M-am certat cu oamenii de acolo (de la site-n.red.). Oamenii mi-au spus sa investighez. Si asta am facut.

Am investigat si am aflat niste detalii dureroase si grele cu care va trebui sa traiesc, care m-au facut sa ma simt extrem de dezamagita, deceptionata.

Nu ma asteptam sa existe asa ceva. L-am intrebat, a negat si l-am crezut. Am crezut ca e o fata platita sa para ca iese din casa. L-am crezut, pentru ca eu m-am cuplat cu el la 21 de ani si am crezut orbeste in el. Ce spunea el era lege pentru mine", a adaugat artista.

Keo, ajuns la capatul puterilor: Sa va fie rusine! Incetati sa ma hartuiti!

"Durerea mea este ca mama lui stia de aceasta relatie"

Mai mult, Andreea a adaugat ca dupa despartire chiar si prietenii care stiau despre aventura lui Keo au inceput sa ii spuna adevarul.

"Apoi am analizat pozele si am vazut ca avea hanoracul lui pe ea si atunci mi-am dat seama ca mintea. Am vorbit cu prietenii nostri comuni si am aflat ca el se vedea de un an de zile cu ea. E foarte usor sa ai o relatie cu mine ca sunt mereu plecata. (...)

Pana sa fie casa gata probabil se intalneau in apartamentul lui, am aflat ca si in apartamentul nostru au fost. Au fost si intr-o vacanta in Geneva, in apartamentul parintilor lui cand ei erau in Romania. Dupa ce am terminat casa, se intalneau in casa", a mai spus Andreea Balan.

Artista a mai spus ca cea de la care a aflat multe dintre aceste detalii este chiar fata care ar avea o relatie cu Keo.

"S-a intors la mine in genunchi, dar daca nu ii pare rau....Nu ma asteptam sa faca asa ceva, sa o plimbe cu masina mea, sa o aduca in casa mea. Detaliile sunt cele mai dureroase. Am vazut toate mesajele lor, tot. Durerea mea este ca mama lui stia de aceasta relatie. Ar fi trebui sa ii spuna ca nu e ok. Am tinut mult la mama lui", a adaugat Andreea Balan.

Reactia lui Keo

Keo a avut numai cuvinte de lauda la adresa fostei sale iubite atunci cand a vorbit, miercuri dupa-amiaza, cu o echipa a Antenei 1.

"Eu va spun numai un singur lucru. Voi avea intotdeauna numai cuvinte de lauda pentru Andreea. Toata viata mea o voi respecta. A fost o poveste foarte frumoasa. Ne-am iubit. Ne despartim. Mergem mai departe. Andreea este o persoana care va ramane intodeauna in inima mea. O sa aiba respectul meu toata viata", a declarat Keo.

