Andreea Banica a ajuns la mana medicilor

Andreea Banica arata foarte bine si nu are nevoie de nicio imbunatatire, insa tot a ajuns la mana medicilor esteticieni.

Nu este vorba despre o interventie chirurgicala periculoasa, ci doar de indepartarea mai multor alunite.

"Daca ma vede cineva ca ma duc la estetician, sa stie ca ma duc pentru alunite. Sa le scot, sa le vad acolo si sa aiba grija de ele medicul", a declarat Andreea Banica pentru Spynews.

Andreea Banica dezvaluie secretul datorita caruia arata asa de bine

Artista a precizat ca pana acum si-a mai scos cateva alunite. Ea a marturisit ca a avut emotii cand a trebuit sa indeparteze una de la nivelul sanilor.

"Am avut aici la frunte o alunita si am scos-o, alta la gat. Am avut si intre sani una, acum am aici un cheloid foarte mare. Se face dupa ce scoti o alunita, pentru ca ea era foarte mare, ma deranja foarte tare cand puneam sutienul. De multe ori s-a rupt si atunci a trebuit sa o scot",a mai spus Andreea Banica.

