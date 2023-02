Andreea Berecleanu vorbeste pentru prima data despre cauzele divortului

Andreea Berecleanu, care a divortat in urma cu cateva luni de Andrei Zaharescu, a vorbit in cadrul unei emisiuni despre motivul despartirii.

"Meseria noastra a fost cauza principala. In clipa in care nu s-a mai dansat si nu s-a mai cantat in casa, am spus stop", a declarat Andreea Berecleanu in cadrul emisiunii "Dincolo de aparente" de la Antena Stars.

Prezentatoarea stirilor de la Antena 1 a adaugat ca cei doi copii ai sai, Eva si Petru, au stiut tot timpul ca parintii lor vor divorta.

Andreea Berecleanu confirma despartirea de Andrei Zaharescu

Mai mult, Andreea Berecleanu a sustinut ca de la Eva si de la tatal sau a primit cele mai valoroase sfaturi.

"M-am sfatuit cu tata cand am hotarat sa divortez", a mai spus Berecleanu, adaugand ca mamei sale i-a spus mai tarziu, deoarece este mai emotionala.

Andreea Berecleanu si Andrei Zaharescu au divortat in acest an dupa o relatie de aproximativ 15 ani.

In timpul emisiunii, Andreea Berecleanu a vorbit si despre cele mai grele momente pe care le-a trait la pupitrul stirilor.

"Ma adaptez usor oricarei situatii. Si dau acest sfat tuturor. Este bine sa nu fii supus. De exemplu anul trecut eram la pupitru si am aflat ca Petru, baietelul meu, s-a taiat la deget. Va dati seama cam ce am simtit in acel moment, insa Eva, fata mea a reactionat imediat si am stiu ca totul este sub control. Am invatat de la viata sa ma adaptez", a povestit Andreea Berecleanu.

