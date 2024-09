Andrei Gheorghe revine la ProFM

Andrei Gheorghe va reveni in curand la ProFM, postul de radio la care a debutat acum 18 ani cu talk show-ul Midnight Killer.

Vocea sa va putea fi ascultata din nou la radio din 15 septembrie, intre orele 6:30 si 10:00, informeaza ProFM.

"Revin la postul care m-a consacrat, ma simt ca si cum m-as intoarce acasa dupa o lunga calatorie. Si unde e cel mai placut loc, daca nu acasa? Consider ca fara radio, ar fi prea liniste in lume.

Pentru mine radioul este modalitatea de a interactiona cel mai usor cu o masa cat mai mare de oameni, avand in vedere ca radioul este omniprezent in viata cotidiana", a declarat Andrei Gheorghe, conform sursei citate.

Andrei Gheorghe a debutat in cadrul postului ProFM in 1996 cu talk show-ul Midnight Killer, un an mai tarziu fiind lansata emisiunea "13-14 cu Andrei".

ProFM mai informeaza ca realizatorii Greeg si Onuc raman in echipa postului de radio.

