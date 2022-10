Arsinel, atacat: Daca nu erati un VIP, nu ati fi primit acel rinichi! (Video)

Un reprezentant al pacientilor, care sufera de insuficienta renala, i-a trimis actorului Alexandru Arsinel, care in urma cu cateva zile a suferit o operatie de transplant de rinichi, o scrisoare deschisa, in care sustine ca doar statutul de VIP a facut ca problema sa medicala sa fie rezolvata in timp record.

"Eu cred ca daca aveati 70 de ani si nu erati un VIP, nu ati fi primit acel rinichi", spune in scrisoarea deschisa Emanuel Ungureanu, care conduce Asociatia pentru Solidaritate si Empatie Claudia Safta, care se ocupa de copii si tineri care fac dializa, conform Realitatea TV.

Acesta aminteste ca, in timp ce pacientii asteapta si cate zece ani pentru un transplant, Alexandru Arisnel a primit unul dupa numai trei zile.

In prezent, conform Agentiei Nationale de Transplant, pe lista de asteptare la transplant de rinichi sunt peste 3.000 de bolnavi, mai specifica sursa.

Actorul Alexandru Arsinel a fost operat joi, interventia avand loc la Cluj. Operatia a fost realizata de echipa condusa de reputatul profesor universitar doctor Mihai Lucan, seful Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal de la Cluj, si seful catedrei de Urologie de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu".

Actorul se simte foarte bine dupa operatie si a promis ca va reveni pe scena indata ce medicii considera ca acest lucru este posibil.

